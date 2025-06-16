Karabük'teki Yeni Yatırımlar İncelendi - Son Dakika
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Politika

Karabük'teki Yeni Yatırımlar İncelendi

Karabük\'teki Yeni Yatırımlar İncelendi
16.06.2025 14:49  Güncelleme: 14:51
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AK Parti Karabük Milletvekilleri, devam eden projeleri yerinde inceledi. Kreşler, sosyal tesisler ve kültürel alanların geliştirilmesi hedefleniyor.

Karabük Belediyesinin devam eden yatırımları, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile İl ve Merkez İlçe yöneticileri tarafından yerinde incelendi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın nezaretinde, Belediye Kurum Müdürlerininde hazır bulunmasıyla gerçekleşen inceleme, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden Çağıl Güleç Özbey Kreşi ile başladı. Çocukların güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması için projelendirilen yapının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Ardından, Beşbinevler Mahallesi'ndeki Belediye Sosyal Tesisleri olarak planlanan alanda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunacak tesisin tamamlandığında bölgeye önemli bir hareketlilik kazandırması bekleniyor. Burada vatandaşlarla da sohbet eden heyet, daha sonra Ergenekon Mahallesi'ne geçerek yapımı süren Melike Yeşilyurt Kreşi inşaatını inceledi. Mahalle sakinlerinin uzun süredir talep ettiği bu yatırım; ailelerin yaşamını kolaylaştırmayı ve çocuklara modern bir eğitim imkanı sunmayı amaçlıyor.

Ziyaretler kapsamında, Karabük'ün kültürel mirasına kazandırılmak üzere restore edilecek Yenişehir Açık Hava Sineması ile inşaatı devam eden Sanat Evi çalışmaları da gezildi.Kültür-sanat alanında şehre değer katacak bu yatırımların, her yaştan vatandaş için yeni buluşma noktaları oluşturması hedefleniyor. Ormancılar Parkında yapılan düzenlemeyi de inceleyen ve son olarak Beşbinevler Futbol Sahasına gelen heyet, burada yapılacak tribün, soyunma odaları, kulüp ofisleri ve eğitim salonlarının yapılacağı alanda İl Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven ile istişarede bulundu.

"Bu vizyonu hep birlikte büyütmeye kararlıyız."

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz AK Parti olarak milletin derdiyle dertlenen, çözüm odaklı bir siyaset anlayışını temsil ediyoruz. Bugün sahada gördüğümüz her proje, eser ve hizmet siyasetinin Karabük'te hayat bulmuş halidir. Çocuklarımız için kreş, aileler için sosyal tesis, gençlerimiz için sanat alanları hayata geçiriliyor. Bu vizyonu hep birlikte büyütmeye kararlıyız."

"AK Parti kadroları olarak laf değil, icraat üretiyoruz."

Milletvekili Ali Keskinkılıç da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz. Karabük'te her yaştan, her kesimden vatandaşımıza dokunan projeleri yerinde gördük. AK Parti kadroları olarak laf değil, icraat üretiyoruz. Belediyemizin bu kararlılığı, milletimizin güvenine layık bir hizmet anlayışının yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

"Halkımızın desteğiyle her adımda daha güçlü ilerliyoruz."

Milletvekillerine ve İl Başkanı Salt'a ilgileri ve destekleri için teşekkür eden Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, açıklamasında şunları kaydetti: "Karabük'te topyekün bir kalkınma süreci yürütüyoruz. Her yaştan vatandaşımıza hitap eden projelerle yalnızca bugünü değil, yarını da planlıyoruz. Biz bu şehirde 'nasıl daha iyisini yaparız' sorusuyla gece gündüz çalışıyoruz. Hamdolsun, halkımızın desteğiyle her adımda daha güçlü ilerliyoruz."

"Karabük'ü eserlerle büyütmeye, hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz."

Karabük'te Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çok önemli projelere hayat verdiklerini vurgulayan AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise şu ifadeleri kullandı: "AK Parti teşkilatları olarak belediyemizle tam uyum içinde, Karabük'ün ihtiyaç duyduğu her alanda elimizi taşın altına koyuyoruz. Sözümüz var: Karabük'ü eserlerle büyütmeye, hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik, bu istikrar Karabük'ün enbüyükgücüdür." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Belediye, Eğitim, Son Dakika

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