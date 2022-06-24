Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece'yi ziyaret etti

24.06.2022 17:51

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece'yi ziyaret etti CHP'li heyet Büyükçekmece sahilinde yapılan ıslah çalışmaları hakkında bilgilendirildi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'yi ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece'yi ziyaret etti

C HP'li heyet Büyükçekmece sahilinde yapılan ıslah çalışmaları hakkında bilgilendirildi

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'yi ziyaret etti. Sahilde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na, yapılan sahil ıslah çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Büyükçekmece sahili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekilleri tarafından ziyaret edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve ilçe halkı tarafından karşılanan heyete, sahilde yapılan ıslah çalışmaları ile ilgili sunum yapıldı. Sahilde çeşitli incelemeler yapan CHP'li heyet, ardından Beylikdüzü'nde düzenlenen başka bir programa katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

(HP-MB-DK-Y)

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal Sana Neler Yapacak, Bay Kemal Seni Nasıl Emekli Edecek Göreceksin' Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal Sana Neler Yapacak, Bay Kemal Seni Nasıl Emekli Edecek Göreceksin' Son dakika haber | İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da Eşinin Amcasının Cenazesine Katıldı Son dakika haber | İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da Eşinin Amcasının Cenazesine Katıldı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece'yi ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 18:59:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement