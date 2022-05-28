Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

28.05.2022 18:02
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti.

Belediye Başkanları Çalıştayı ve çeşitli programlara katılmak üzere dün akşam saatlerinde Van'a gelen CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 yıldır elektriği kesildiği iddia edilen aileyi ziyaret etti. Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin durumunu görmek üzere mahalleye geldiklerini söyledi. Elektrik konusunda aile bireyleriyle görüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ailenin durumu malum, büyük sıkıntılar var. Zaten bu mahallede yaşayanların büyük sıkıntıları var. Bu sıkıntıları kısmen de olsa giderebilirsek mutlu olacağım. İl başkanımız da gerekli çalışmayı yapacak ve bana bildirecek. İç açıcı bir tablo değil. Gönül ister ki her evde huzur olsun. Annenin sağlık durumu iyi değil ve çocuklara iyi bakamıyor. Gıda ve elektrik sorunu var. Dolayısıyla bunların aşılması lazım" dedi.

21'nci yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tabloyu hiç kimsenin kabul etmemesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette açlık yok, diyenler gelip görsünler. Saray'da açlık yok, bunu biliyorum. Saray'da herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım. Bu evlere bir gir, bu insanlar bir konuş bakayım. Çocukları kucağına al bakayım. Çocukların derdi nedir bir dinle bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun. Bu ağır geliyor ve içine sindiremiyor. Her türlü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın Türkiye'nin gerçeği budur. Bu gerçeği bütün dünyanın ve Türkiye'nin görmesini, bilmesini istiyorum. Yaşanan bu dram sadece Van'a özgü değil. Aynı dram İstanbul'da, Hakkari'de, Bitlis'te, Mardin'de İzmir'de de var. Bu tür dramlar her yerde var. Dolayısıyla sosyal devletin güçlü olarak ortaya çıkması lazım ve bu dramları sonlandırması gerekiyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, aileyi ziyaretinin ardından tekrar oteldeki programına katılmak için buradan ayrıldı.

(Yılmaz Sönmez - Atilla İdiz/İHA)

Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu Van'da Elektrikleri Kesik Aileyi Ziyaret Etti: 'Bu Memlekette 'Açlık Yok' Diyenler Gelip Görsünler' Kılıçdaroğlu Van'da Elektrikleri Kesik Aileyi Ziyaret Etti: 'Bu Memlekette 'Açlık Yok' Diyenler Gelip Görsünler' CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti (2) CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti (2)
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 18:24:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement