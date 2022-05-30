Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika
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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

30.05.2022 09:50
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Kolombiya'da bu dün yapılan seçimde hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle yeni devlet başkanı seçimi ikinci tura kaldı.

Kolombiya'da bu dün yapılan seçimde hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle yeni devlet başkanı seçimi ikinci tura kaldı.

Kolombiya'da halk dün yeni devlet başkanı ve başkan yardımcısını seçmek için sandık başına gitti. Seçime katılım oranı 54,9 olarak açıklanırken ilk sonuçlara göre seçimde hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemedi ve seçimler ikinci tura kaldı.

İlk turda en çok oyu alan ilk iki adayın katılacağı ve önümüzdeki 19 Haziran tarihinde yapılacak olan ikinci tur seçimlerde solcu aday Gustavo Petro ve bağımsız aday Rodolfo Hernandez yarışacak. Seçimlerden önce yapılan anketlerde en çok oyu alması beklenen solcu Gustavo Petro oyların yüzde 40,32'sine sahip olurken ikinci sırayı alan Rodolfo Hernandez yüzde 27,15 oy oranına ulaştı.

Seçimlerden önce ikinci tura kalması yüksek görülen merkez sağın adayı Frederico Gutierrez ise yüzde 23,91'de kalarak üçüncü sırada yer aldı. Gutierrez seçim sonrası yaptığı açıklamada ikinci turda bağımsız aday Rodolfo Hernandez'e destek vereceklerini ifade ederken, seçimde en çok oyu alan Gustavo Petro ise sosyal adalet ve istikrar vaat ederek Kolombiya halkını gerçek bir değişime davet etti ve ikinci turda kendisi için oy istedi. - BOGOTA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika


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