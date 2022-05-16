Kremlin: "Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılmalarının sonuçlarını yakından inceliyoruz" - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarının bizim güvenliğimize karşı olabilecek tehditlerini yakından inceliyoruz" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvuruları üzerine Rusya'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un bugün yaptığı "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan da konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Peskov, Moskova olarak süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarının Avrupa'nın güvenliğini güçlendireceğini ve durumu iyileştireceğini düşünmüyoruz. Daha doğrusu bu bizi ikna etmiyor. Bu ciddi ve bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılmalarının bizim güvenliğimize karşı olabilecek tehditlerini yakından inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın da NATO'ya üye olabileceğini fakat Rusya ile Ukrayna arasında toprak paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğunu vurgulayan Peskov, "Bizim Finlandiya ve İsveç ile bir toprak anlaşmazlığımız yok. Ukrayna'da NATO'ya katılabilir ancak bu durumda ittifaka katılan bir devlet ile toprak paylaşımı sorunu yaşanabilir" dedi.

(Erhan Altıparmak - İHA)