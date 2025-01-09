Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı - Son Dakika
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Politika

Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. 40 dakika süren görüşme sonrası, Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, kendisi paltoyla, MHP lideri Bahçeli ceketle çıkınca "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi.

09.01.2025 18:38  Güncelleme: 18:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı. Karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçen Bahçeli ve Erdoğan görüşmesi 40 dakika sürdü.

Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

"DEVLET BEY İLE DELİKANLILIK FARKI"

Görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Konutun kapısından çıkarken kaban giymeden kendine eşlik eden Bahçeli'yi işaret eden Erdoğan, "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi.

Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

PEŞ PEŞE AYRILDILAR

Erdoğan ayrıldıktan sonra konutuna dönen Bahçeli, bir süre sonra MHP Genel Merkezi'ne geçmek üzere evden çıktı. İki lider arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.

MASADAKİ KONULAR

İki liderin görüşmede, Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl grup toplantısında "Öcalan Meclis'te konuşsun" çıkışının akabinde başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri ile Suriye'deki yeni dönemi ele aldığı değerlendiriliyor. Öte yandan, Erdoğan'ın 1 Ocak tarihinde dünyaya gelen Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ettiği aktarıldı. DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrasındaki siyasi parti turlarında ilk olarak Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Kritik görüşme sonrası Erdoğan\'dan Bahçeli\'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Bahçe, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Çelikk:
    Sizi Böyle Görmek Mutluluk Veriyor Türkiyeye 73 142 Yanıtla
    SnOW gRaiN:
    ulkenin icine ettiler yaziklar olsun 0 0
  • Fero63 null:
    ne filmler çeviriyorsunuz yine ne 118 50 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu iki şahsın gittiği yol,yol değil...Bunlardan en kısa zamanda bu ülkenin kurtulması dileği ile diyorum...Başka bir şey demiyorum... 83 52 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Asgari ücretli ezim ezim eziliyor,emekli 1 bardak çayı dahi içmemek için evden dışarı dahi çıkmıyor,millet örme perişan vi sizlerde mahalle yanarken saçlarınızı tariyorsunu,varın eğlenin biraz daha. 87 23 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    KRİTİK GÖRÜŞME, İMİŞ. GÖREN GÖRMEYENDE DEVLETİ KURTARMAZNIN DERDİNDE SANIR. ÜLKENİN DURUMU OTYADA NEYİN GÖRÜŞMEDİ. SELAM , KELAM ALEYKÜMSELAM. HAL , HATIR SORMA .BİTTİ. 43 29 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    benim de her dediğimi yapsa ben de delikanlı derim. 40 11 Yanıtla
  • Apple User:
    bahçeli milli güvenlik sorunudur MHP kapatılmalı 30 19 Yanıtla
  • onur pari:
    Dekanlı sözünden dönmez. 41 5 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    inşallah son görüşmeniz olur 26 18 Yanıtla
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