Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı. Karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçen Bahçeli ve Erdoğan görüşmesi 40 dakika sürdü.
Görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Konutun kapısından çıkarken kaban giymeden kendine eşlik eden Bahçeli'yi işaret eden Erdoğan, "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi.
Erdoğan ayrıldıktan sonra konutuna dönen Bahçeli, bir süre sonra MHP Genel Merkezi'ne geçmek üzere evden çıktı. İki lider arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.
İki liderin görüşmede, Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl grup toplantısında "Öcalan Meclis'te konuşsun" çıkışının akabinde başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri ile Suriye'deki yeni dönemi ele aldığı değerlendiriliyor. Öte yandan, Erdoğan'ın 1 Ocak tarihinde dünyaya gelen Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ettiği aktarıldı. DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrasındaki siyasi parti turlarında ilk olarak Bahçeli ile bir araya gelmişti.
Son Dakika › Politika › Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı - Son Dakika
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