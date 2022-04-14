Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu

14.04.2022 17:54

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu Geçtiğimiz günlerde evinin önünde bir grup tarafından darp edilen yazar Ergün Poyraz, saldırının arkasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve araştırdığı şirketin olduğunu söylemesi üzerine, Başkan...

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu

AYDIN - Geçtiğimiz günlerde evinin önünde bir grup tarafından darp edilen yazar Ergün Poyraz, saldırının arkasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve araştırdığı şirketin olduğunu söylemesi üzerine, Başkan Günel, Kuşadası Adliyesi'ne giderek yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden yazar Ergün Poyraz yaptığı açıklamada "Saldırının arkasında kesinlikle Ömer Günel ve bu şirket var. Trilyonlarca yolsuzluğa İçişleri Bakanlığı'nın müdahale etmesi gerekiyor diye düşünüyorum" demesi üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, adliyeye giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Günel; "Daha öncede ifade ettiğim gibi bizim hiçbir zaman onayladığımız tasvip etmediğimiz bir durum olamaz. Kim, hangi sebeple olursa olsun bu saldırıyı bizim hoş görmemiz tasvip etmemiz mümkün değil. Bunlar olmasın, Kuşadası huzur kenti olsun diye uğraşan insanlardan biriyim. Bugün neden adliyedeyim, Ergün Bey, dün yoğun bakımdan servise çıktığında beni PKK'lılar dövdü ve Belediye Başkanı dövdürttü dedi. Bu ciddi bir suçlama demek ki elinde bilgi ve belgeler var. Varsa iddiasını ispat etmeli, yoksa da iftiradan dolayı soruşturulmalı. Bundan dolayı bugün buraya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bir an önce bu kovuşturmanın tamamlanması ricasında bulundum. Bunlar çirkin iddialardır, kendisinin elinde ne bilgi ne belge varsa yargı makamlarına teslim etmeli. İnşallah yargı gerçeği ortaya çıkarır" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu

YORUMLAR
500
Darbedilen yazar Ergün Poyraz, Kuşadası Belediye Başkanı'nı suçladı Darbedilen yazar Ergün Poyraz, Kuşadası Belediye Başkanı'nı suçladı Yazar Ergün Poyraz, evinin önünde saldırıya uğradı Yazar Ergün Poyraz, evinin önünde saldırıya uğradı

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:47 Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 18:22:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement