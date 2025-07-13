Lavrov, Çin'de Wang Yi ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Lavrov, Çin'de Wang Yi ile Görüştü

Lavrov, Çin\'de Wang Yi ile Görüştü
13.07.2025 21:13
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Rusya ve Çin dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gelecek hafta düzenlenmesi beklenen Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) toplantısına katılmak üzere geldiği Çin'de mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi beklenen Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) toplantısına katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Lavrov, havalimanındaki karşılamanın ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Görüşmende ikili ilişkiler, ekonomik, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Pekin ve Moskova arasındaki ilişkiler modern dünyada büyük güçler arasında sürdürülen en istikrarlı, olgun ve stratejik açıdan en önemli ilişkilerdir. Çin ve Rusya tarihi derinlik, stratejik önem ve uzun vadeli perspektifleri göz önünde bulundurarak tüm alanlarda ikili işbirliğini istikrarlı bir şekilde ilerletmiştir. Mevcut aşamada her iki ülke de üst düzey temasların geliştirilmesi, kapsamlı stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi, her iki ülkenin kalkınmasının teşvik edilmesi ve uluslararası sahnede istikrarsız bir durumda zorluklara yanıt verilmesi için ortak hazırlıklara odaklanıyor. Rusya ve diğer üye ülkelerle birlikte tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve SCO'nun inşasını yeni bir düzeye taşımaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, bakanların Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı işbirliğinin olumlu dinamiklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği belirtildi. Ayrıca görüşmede, geçtiğimiz mayıs ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleştirilen görüşmelerin maddelerine odaklanıldığı ve ikili gündemin derinlemesine ele alındığı aktarıldı. Açıklamada, BM ve Güvenlik Konseyi, SCO, BRICS, G20 ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) dahil olmak üzere uluslararası alanda iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin öneminin de vurgulandığı belirtildi. Görüşmede ayrıca ABD ile ilişkiler, Ukrayna krizinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine uygun bütünlük ve karşılıklı ilişkiler çerçevesinde çözülmesi ihtimali, İran- İsrail çatışması ve Kore yarımadasındaki durumlar dahil diğer sıcak başlıklara da değinildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Taraflar, egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve devletin birliğinin tüm bölgesel ve etnik çeşitliliğiyle korunması dahil, birbirlerinin temel çıkarlarını etkileyen konularda karşılıklı güçlü desteklerini sundular" denildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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