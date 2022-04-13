Le Pen: "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık" - Son Dakika
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Le Pen: "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık"

13.04.2022 00:58
Le Pen: "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık"

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık" dedi.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık" dedi.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna kalan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen seçim vaatlerini detaylandırmak, demokrasi ve anlayışını belirtmek için ülkenin kuzeyinde bulunan Normandiya bölgesinin Vernon kentinde basın toplantısı düzenledi. Le Pen, kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini yenileyerek, "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum. Bu kadınları özgür bırakmak istiyorum. Restoranlarda sigara içmek yasaklandı. İnsanlar zorlansalar da zamanla itaat ettiler. Bunlar yasalardır, beğensek de beğenmesek de onlara saygı duyarız. İtaat etmezsen ceza alırsın bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Le Pen yasama seçimlerinde oransal temsilin getirilmesi, cumhurbaşkanının görev süresi için yenilenemez 7 yıllık bir görev süresinin belirlenmesi, vatandaş girişimli referandumların yapılması dahil olmak üzere demokrasi önerilerini de açıkladı.

İkinci tur 24 Nisan'da

Sandık çıkış anketlerine göre, 24 Nisan'da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 28.6'sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9'unu alan Le Pen arasında yapılacak. IFOP anket şirketine göre ikinci turda Macron, oyların yüzde 51'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek. - PARİS

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Marine Le Pen, Yasa Tasarısı, baş örtüsü, Fransa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Le Pen: 'Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık' - Son Dakika


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