Libya tezkeresi Meclis'te - Son Dakika
Üye Girişi

Libya tezkeresi Meclis'te

13.06.2022 14:29
Libya tezkeresi Meclis'te

TÜRK askerinin Libya'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TÜRK askerinin Libya'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen sürenin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin gerekçesinde, amacın Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin bu ülkedeki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek olduğu belirtildi. Libya'ya insani yardım ulaştırmak ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği sürdürmek için, sınır ve kapsamı Cumhurbaşkanınca belirlenmek üzere, tezkerenin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay daha uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi.


YORUMLAR
500
Libya Tezkeresi TBMM'de Libya Tezkeresi TBMM'de Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu
Kaynak: DHA

Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Libya tezkeresi Meclis'te - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
14:05 Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş!
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
13:42 Hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlunun son halini babası paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 14:35:40. #1.13#
SON DAKİKA: Libya tezkeresi Meclis'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement