Lukaşenko, Belarus'ta Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Politika

Lukaşenko, Belarus'ta Seçimi Kazandı

Lukaşenko, Belarus\'ta Seçimi Kazandı

Aleksandr Lukaşenko, Belarus'ta yapılan seçimlerde %86,82 oyla yeniden başkan seçildi.

27.01.2025 04:42
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Belarus'ta pazar günü gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini, yedinci dönemi için aday olan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı.

Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Igor Karpenko tarafından yapılan açıklamaya göre oy kullanan seçmenlerin yüzde 86,82'si tercihlerini, mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan yana kullandı.

Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre seçimde Belarus Liberal Demokratik Partisi lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 2,02, Komünist Partisi Merkez Komistesi Birinci Sekreteri Sergey Sirankov yüzde 3,21, 2020 Devlet Başkanlığı Seçiminde de yarışan eski milletvekili Anna Kanapatskaya yüzde 1,86 ve Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1,74 oranında oy aldı. Seçmenlerin yüzde 3,6'sı ise hiçbir adayı tercih etmedi.

Yetkililer, yaklaşık 6,9 milyon vatandaşın oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere katılım oranının yüzde 85,7 olduğunu duyurdu.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, pazar günü oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada seçim sonrasında herhangi bir protesto beklemediğini açıklamıştı.

Devletin kendisi yönetimde olmasa dahi belirlenen istikamet üzerine ilerlemeye devam edeceğini söyleyen Lukaşenko, "Bugün, Belarus artık farklı ve hangi yöne gideceğini biliyor, rotasını anlıyor. Ben olmasam bile hiç kimse bu yoldan sapmayacak. Bugünkü seçimlerde kaderimizi belirlemiyoruz zira kaderimizi uzun zaman önce zaten kararlaştırdık. Bu seçim günü bize ait. Halk için kalıcı olanı zaten inşa ettik" şeklinde konuştu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1994'teki seçimleri kazanarak Belarus'un ilk ve tek devlet başkanı olan Lukaşenko açıklamasında, "Bir zamanlar Batılı şirketlerle planlayıp başlattığımız şeyleri başarıyla tamamladık ve artık Çinlilerle çalışıyoruz. Çin, ekonomimizin gelişimi için gereken her şeye sahip" dedi.

Avrupalı politikacılar ise Belarus'taki seçimlerin meşruiyetini tanımadıklarına ilişkin sert mesajlar paylaştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medyada üzerinden yayınladığı açıklamada, "Belarus halkının bir seçeneği yok. Bugün, özgürlük ve demokrasi özlemi içerisinde olan herkes için acı bir gün" diye yazdı.

AB'nin dış politika şefi Kaja Kallas ise seçimi bir "düzmece" ve "demokrasiye açık bir hakaret" olarak nitelendirdi.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020 yılında yapılan bir önceki devlet başkanlığı seçiminde görevdeki Devlet Başkanı Lukaşenko altıncı dönemi için seçilmiş ve resmi sonuçlara göre yüzde 80 oranında oy almıştı. Seçimde Lukaşenko'nun en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oyu ise yüzde 10 seviyesinde kalmıştı. Seçimin ardından muhalifler, Tikhanovskaya'nın oylarının çalındığını iddia etmiş ve ülkede aylarca devam eden protesto gösterileri yaşanmıştı. - MİNSK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Aleksandr Lukaşenko, Politika, Belarus, Dünya, Son Dakika

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