Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

13.04.2022 00:58
Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Fransa'nın Mulhouse kentinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisine oy vereceğini açıklayan Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında "Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor" dedi.

Fransa'nın Mulhouse kentinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisine oy vereceğini açıklayan Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında "Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası çerçevesinde ülkenin doğusunda bulunan Mulhouse kentinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçimin ikinci turunda Macron'u destekleyeceğini açıklamasının ardından Macron, "Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor. Kendisine güveni ve desteği için teşekkür ederim" dedi.

Sağlık çalışanları daha iyi çalışma koşulları talep etti

İki sağlık çalışanı Mulhouse hastanesi önünde hastanedeki duruma ilişkin Macron ile görüştü. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede sağlık çalışanları daha iyi çalışma koşulları talep etti. 5 sene boyunca sağlık sektörü için attığı adımları anlatan Macron, "İki yıl önce buraya gelmiştim ve hastaneye yeniden yatırım yapma taahhüdünde bulundum. Ülkenin hastaneye hiç yatırım yapmadığı gibi yeniden yatırım yaptık, maaşları ayda 183 ile 400 euro arasında artırdık" dedi.

"183 euro'yu hissetmiyoruz"

Sağlık çalışanlarından biri ise Macron'a, "Sayın Macron, bin 776 euro aylığım var, maaş bordromu görmek ister misiniz? 30 yıllık bir kariyerim var, bunu nasıl açıklarsınız? 183 euro'yu hissetmiyoruz" şeklinde karşılık verdi. Diğer bir sağlık çalışanı ise, "Çalışma koşullarımızı iyileştirin" dedi.

Sarkozy'den Macron'a destek

Nicolas Sarkozy, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Bu büyük uluslararası krizde gerekli tecrübeye sahip olduğunu düşündüğüm için Emmanuel Macron'a oy vereceğim. Ekonomik projesi çalışmanın değerini ilk öncelik olarak görüyor ve Avrupa'ya olan bağlılığı çok açık" ifadelerini kullandı.

İkinci tur 24 Nisan'da

Sandık çıkış anketlerine göre, 24 Nisan'da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 28.6'sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9'unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında yapılacak. IFOP anket şirketine göre ikinci turda Macron oyların yüzde 51'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek. - PARİS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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