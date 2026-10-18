Macron yağmacıları uyardı, zararın bedeli ödenecek ve hesap verilecek

Macron yağmacıları uyardı, zararın bedeli ödenecek ve hesap verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında yağmacıların verdikleri zararın bedelini ödeyeceğini ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanların hesap vereceğini söyledi. Açıklama, yağmacılar ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanlara yönelik uyarı içeriyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar hesap verecek" dedi.
Kaynak: İHA
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