Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Chilima'nın yetkileri askıya alındı - Son Dakika
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Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Chilima'nın yetkileri askıya alındı

22.06.2022 15:14
Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Chilima'nın yetkileri askıya alındı

Güney Afrika ülkesi Malavi'de hakkında rüşvet ve yolsuzluk soruşturması bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saulos Chilima'nın yetkilerinin askıya alındığı bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Malavi'de hakkında rüşvet ve yolsuzluk soruşturması bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saulos Chilima'nın yetkilerinin askıya alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera, iş insanı Zuneth Sattar'dan rüşvet aldığı iddia edilen Chilima'nın yetkilerinin, soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığını açıkladı.

Chakwera, Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (ACB) raporuna göre, aralarında Chilima'nın da bulunduğu 53 üst düzey kamu görevlisinin, kamu ihaleleri için Sattar'dan rüşvet aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Aralarında cumhurbaşkanlığı ofisi, polis teşkilatı, merkez bankası, devlet televizyonu ve çeşitli bakanlıklardan yetkililerin de bulunduğu bu kamu görevlileri hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Chakwera, bu soruşturma listesinde, kabinesinden Chilima dışında başka bir üye olmadığını söyledi.

ACB'nin raporunda, 53 üst düzey kamu görevlisinin, kamu ihale yolsuzlukları kapsamında, 2017-2021 yılları arasında iş insanı Sattar'dan toplamda yaklaşık 150 milyon dolar rüşvet aldıkları iddia edilmişti.

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Kaynak: AA

fuat oktay, Malavi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Chilima'nın yetkileri askıya alındı - Son Dakika

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