Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçağın enkazı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçağın enkazı bulundu

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, dün kaybolan ve içinde Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan uçağın enkazının bulunduğunu ve kurtulan olmadığını açıkladı. Uçak, ormanlık alanda kaza yapmış olabileceği düşünülüyor. Chakwera, arama kurtarma ekiplerinin uçağı tamamen parçalanmış bir halde bulduklarını söyledi.

11.06.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, dün kaybolan ve içinde Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan uçağın enkazının bulunduğunu ve kurtulan olmadığını açıkladı.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçağın dün kaybolduğu açıklanmıştı. Malavi ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada, Chilima'yı taşıyan uçağın ormanlık alanda kaza yapmış olabileceği kaydedilmişti. Ordunun açıklamasından kısa bir süre sonra Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera açıklama yaparak Chilima'yı taşıyan uçağın enkazının bulunduğunu ve kurtulan olmadığını açıkladı. Chakwera, Malavi Savunma Kuvvetleri Komutanının yoğun sis nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı konusunda kendisini bilgilendirdiğini ve uçağın enkazının bulunduğunu kaydetti. Malavi halkına "bu korkunç haberi" verdiği için üzgün ve kederli olduğunu söyleyen Chakwera, arama kurtarma ekiplerinin uçağı tamamen parçalanmış bir halde bulduklarını söyledi. Uçakta eski First Lady Shanil Dzimbiri'nin de bulunduğu açıklandı.

"Geri dönün" talimatı

Uçakta, 51 yaşındaki Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğu, uçağın dün yerel saatle 09.17'de başkent Lilongwe'den havalandığı açıklanmıştı. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera dün yaptığı açıklamasında, uçağın 10.02 sıralarında Mzuzu Havalimanına inmesi planlandığını ancak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle iniş yapamadığını ve başkente geri dönmesi talimatı verildiğini söylemişti.

Seçimlerin favori ismi Chilima

Chilima, gelecek yıl yapılacak seçimlerde favori olarak görülüyordu.

Chilima, 2022 yılında bir işadamının dahil olduğu rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Yetkileri elinden alınan Chilima hakkındaki suçlama, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından düşürülmüştü. - LİLONGWE

Kaynak: İHA

Malavi, Ulaşım, Acil Durum, Kaza, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçağın enkazı bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçağın enkazı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement