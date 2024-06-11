Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçağın enkazı bulundu

Politika

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, dün kaybolan ve içinde Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan uçağın enkazının bulunduğunu ve kurtulan olmadığını açıkladı.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçağın dün kaybolduğu açıklanmıştı. Malavi ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada, Chilima'yı taşıyan uçağın ormanlık alanda kaza yapmış olabileceği kaydedilmişti. Ordunun açıklamasından kısa bir süre sonra Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera açıklama yaparak Chilima'yı taşıyan uçağın enkazının bulunduğunu ve kurtulan olmadığını açıkladı. Chakwera, Malavi Savunma Kuvvetleri Komutanının yoğun sis nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı konusunda kendisini bilgilendirdiğini ve uçağın enkazının bulunduğunu kaydetti. Malavi halkına "bu korkunç haberi" verdiği için üzgün ve kederli olduğunu söyleyen Chakwera, arama kurtarma ekiplerinin uçağı tamamen parçalanmış bir halde bulduklarını söyledi. Uçakta eski First Lady Shanil Dzimbiri'nin de bulunduğu açıklandı.

"Geri dönün" talimatı

Uçakta, 51 yaşındaki Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğu, uçağın dün yerel saatle 09.17'de başkent Lilongwe'den havalandığı açıklanmıştı. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera dün yaptığı açıklamasında, uçağın 10.02 sıralarında Mzuzu Havalimanına inmesi planlandığını ancak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle iniş yapamadığını ve başkente geri dönmesi talimatı verildiğini söylemişti.

Seçimlerin favori ismi Chilima

Chilima, gelecek yıl yapılacak seçimlerde favori olarak görülüyordu.

Chilima, 2022 yılında bir işadamının dahil olduğu rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Yetkileri elinden alınan Chilima hakkındaki suçlama, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından düşürülmüştü. - LİLONGWE