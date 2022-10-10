Malezya Başbakanı parlamentoyu feshetti - Son Dakika
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Malezya Başbakanı parlamentoyu feshetti

10.10.2022 10:57
Malezya Başbakanı parlamentoyu feshetti

-Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob, parlamentoyu feshederek, Kasım ayında yapılması beklenen genel seçimlerin önünü açacağını duyurdu.

- Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob, parlamentoyu feshederek, Kasım ayında yapılması beklenen genel seçimlerin önünü açacağını duyurdu.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob, parlamentoyu feshederek, Kasım ayı başlarında yapılması beklenen genel seçimlerin önünü açacağını duyurdu. İsmail, televizyonda yayınlanan bir konuşmada, seçim tarihinin seçim komisyonu tarafından açıklanacağını söyledi. Seçim Komisyonunun, Parlamentonun feshedilmesinden itibaren 60 gün içinde yapılması gereken oylamanın tarihini duyurmak üzere bir hafta içinde toplanması bekleniyor.

Seçimler, İsmail'in Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nün (UMNO) erken seçim çağrıları üzerine parlamentonun görev süresinin dolmasına dokuz ay kala yapılacak. - KUALA LUMPUR

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Malezya'da Parlamento Feshedildi Malezya'da Parlamento Feshedildi Malezya Başbakanı İsmail Sabri, parlamentoyu feshederek erken seçimin önünü açtı Malezya Başbakanı İsmail Sabri, parlamentoyu feshederek erken seçimin önünü açtı
Kaynak: İHA

Malezya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Malezya Başbakanı parlamentoyu feshetti - Son Dakika

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