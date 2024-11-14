Mardin Belediyesi'nin Temsil ve Ağırlama Harcamaları Şok Etti - Son Dakika
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Politika

Mardin Belediyesi'nin Temsil ve Ağırlama Harcamaları Şok Etti

Mardin Belediyesi\'nin Temsil ve Ağırlama Harcamaları Şok Etti

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Türk ve Devrim Demir'in 7 ayda temsil ve ağırlama adı altında yaptığı 4 milyon 505 bin TL harcama, bütçe ve kaynak yönetimi açısından tartışmalara yol açtı. Ahmet Türk ve Devrim Demir döneminde, yüksek harcamalarla birlikte belediyede mali sorunların olduğu ve şeffaflık iddialarının sorgulandığı belirtiliyor.

14.11.2024 15:26  Güncelleme: 15:34
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Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen DEM Parti'li Ahmet Türk ve Devrim Demir'in 7 ayda temsil ve ağırlama adı altında 4 milyon 505 bin TL harcama yaptığı ortaya çıktı.

Hakkında yapılan terör soruşturması ve hapis cezasını içeren mahkeme kararı neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine görevlendirme yapıldı. 4 Kasım'dan bu yana her konuşmasında haksızlığa uğradığını iddia eden Ahmet Türk ve Devrim Demir döneminde, Mardin Büyükşehir Belediyesinde yapılan harcamalar dudak uçuklattı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Nisan 2024 ile 4 Kasım 2024 tarihleri arasında, DEM Parti'li Ahmet Türk ve Devrim Demir'in yönetiminde, temsil ve ağırlama adı altında toplam 4 milyon 505 bin TL harcandı. Bu tutar, aylık ortalama 650 bin TL ve günlük yaklaşık 30 bin TL'lik harcamaya denk geliyor. Bu da her gün yemek ve çay için servet harcandığını gösteriyor.

Görev yaptığı süre zarfında her konuşmasında "Belediyede para olmadığı, belediye kasasının boş olduğu" ve "kayyum döneminde usulsüzlükler yapıldığı" söylemini dilinden düşürmeyen Ahmet Türk ve Devrim Demir'in 7 aylık süre zarfında temsil ve ağırlamaya harcadıklarının yüksek çıkması şaşkınlık oluşturdu. Hemen her konuşmasında "şeffaf yönetim" anlayışına vurgu yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanları Ahmet Türk ve Devrim Demir döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan bu harcamaların, belediye bütçesini nasıl etkilediği ve bu harcamaların hangi kalemlere yapıldığı kamuoyunda şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı ortaya çıktı.

Belediyede para yok diyerek, MARSU'ya ait elektrik faturalarını ödemeyip Mardinlileri susuz bırakan ve şehirde uzun süre kaos çıkarmak isteyen Türk ve Demir döneminde daha ne tür usulsüzlük yapıldığı merak ediliyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mardin Belediyesi'nin Temsil ve Ağırlama Harcamaları Şok Etti - Son Dakika

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