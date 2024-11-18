Mardin'de Usulsüz İşe Alım İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mardin'de Usulsüz İşe Alım İddiası

Mardin\'de Usulsüz İşe Alım İddiası

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Devrim Demir'in göreve geldiklerinden beri 448 kişiyi duyuru yapılmadan usulsüz bir şekilde işe aldıkları ortaya çıktı.

18.11.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Devrim Demir'in göreve geldiklerinden beri 448 kişiyi duyuru yapılmadan usulsüz bir şekilde işe aldıkları ortaya çıktı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adayı olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları seçilen Ahmet Türk ve Devrim Demir, görevde bulundukları 7 aylık süre boyunca tartışmalı uygulamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İddialara göre, bu süreçte belediyeye bağlı Mardin Kent A.Ş.'ye 448 kişiyi duyuru yapılmadan usulsüz bir şekilde işe aldıkları ortaya çıktı.

Türk ve Demir'in yaptığı bu işe alımların, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine yıllık 300 milyon TL ek yük getirdiği ifade ediliyor. Bu da belediyenin mevcut personel sayısının yüzde 25'ine denk geliyor.

Belediye bünyesinde yapılan bu işe alımların yanı sıra hizmetine ihtiyaç duyulmadığı iddiası ile bazı şehit yakını ile personelin işten çıkarıldığı öne sürüldü. Bu durum, belediyenin liyakat ve eşitlik ilkelerine aykırı davrandığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi. Özellikle, şehit yakınlarının işten çıkarılması kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Göreve geldiklerinde kayyum yönetimini mali disiplinsizlikle suçlayan Ahmet Türk ve Devrim Demir'in 1 Nisan- 4 Kasım 2024 tarihleri arasında belediyenin mali yapısında büyük bir bozulmaya yol açtıkları iddia ediliyor. İşçi ve emekçi haklarını sık sık dile getiren DEM Partili eş başkanların, görevde oldukları sürede bu değerleri gözetmediği yönündeki uygulamalar da dikkat çekiyor.

Görevden alınan Ahmet Türk ve Devrim Demir, yalnızca mali disiplinsizlik değil, aynı zamanda şeffaflık ve adalet ilkelerini ihlal etmekle suçlanıyor. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve liyakat esasına göre adaletli olarak personel alımı yapılması gerektiği vurgulanırken, bu süreçte yapılan usulsüzlüklerin hem belediyeye hem de Mardinlilere büyük bir maliyet yüklediği ifade ediliyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Devrim Demir, Ahmet Türk, DEM Parti, Politika, mardin, Son Dakika

Son Dakika Politika Mardin'de Usulsüz İşe Alım İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:36 Rojin Kabaiş’in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 16:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Usulsüz İşe Alım İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.