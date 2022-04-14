TBMM'den kolonya açıklaması - Son Dakika
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TBMM'den kolonya açıklaması

14.04.2022 15:07
TBMM'den kolonya açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği, "Milletvekillerimizin ve İdari Teşkilat birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son kolonya alımı, 28 Mart 2022 tarihinde, tartışılan olaydan önce haberlere konu olan firmadan değil, yapılan piyasa araştırmasında en avantajlı teklifi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği, "Milletvekillerimizin ve İdari Teşkilat birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son kolonya alımı, 28 Mart 2022 tarihinde, tartışılan olaydan önce haberlere konu olan firmadan değil, yapılan piyasa araştırmasında en avantajlı teklifi veren başka bir firmadan gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı her türlü mal ve hizmet alımlarını ilgili mevzuat çerçevesinde saydam, rekabetçi, güvenilir, kamuoyu denetimine açık, ihtiyaçları uygun şartlarla ve zamanında karşılayarak ve kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak gerçekleştirmektedir. İlgili mevzuat uyarınca Covid-19 salgınının başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde milletvekillerimizin ve İdari Teşkilat personelimizin salgından etkilenmemesi için gereken hijyenik koşulları sağlamak amacıyla piyasa fiyat araştırması yapılarak kolonya ve diğer hijyen ürünleri tedarik edilmiştir. Söz konusu ürünleri temin için piyasa fiyat araştırması yapılmış, ihtiyaçların en uygun koşullarda ve en uygun fiyatla karşılanması esas alınmıştır. Bu çerçevede TBMM'nin bugüne kadar ürün temin ettiği birçok firma bulunmakta olup, her alımda en uygun fiyat ve en iyi niteliklere sahip olan ürünler için ayrı ayrı değerlendirme yapılarak karar verilmektedir. Nitekim milletvekillerimizin ve İdari Teşkilat birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son kolonya alımı, 28 Mart 2022 tarihinde, tartışılan olaydan önce haberlere konu olan firmadan değil, yapılan piyasa araştırmasında en avantajlı teklifi veren başka bir firmadan gerçekleştirilmiştir" denildi.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde yapılan tüm mal ve hizmet alımlarının mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Alım süreçlerinde hiçbir firmaya özel bir yaklaşım uygulanması söz konusu değildir. Diğer taraftan, alım tarihinde bilinmeyen ve bilinmesi de mümkün olmayan, sonradan açığa çıkan adli gelişmelerden hareketle İdari Teşkilatımıza, mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen alımlar sebebiyle kusur izafe edilemeyeceği açıktır" denildi. - ANKARA

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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