Medvedev'den Macron'a Sert Yanıt - Son Dakika
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Politika

Medvedev'den Macron'a Sert Yanıt

Medvedev\'den Macron\'a Sert Yanıt

Dmitry Medvedev, Macron'un Rusya'yı tehdit olarak nitelemesine sert cevap verdi.

06.03.2025 12:05
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasını eleştirerek, "En geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve kimse onu özlemeyecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasına Moskova yönetiminden cevap geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Macron'un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Rusya'nın Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldiğini söylüyor. Ancak Micron'un kendisi büyük bir tehdit oluşturmuyor. En geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve onu kimse özlemeyecek" ifadelerini kullandı.

Fransız liderin açıklaması

Macron dün akşam yaptığı ulusu sesleniş konuşmasında, "Bir ülke (Rusya), Avrupa'daki komşusunu işgal edebiliyor ve cezasız kalabiliyorsa kimse hiçbir şeyden emin olamaz. Ukrayna'nın ötesinde, Rus tehdidi gerçek ve Avrupa ülkelerini etkiliyor, bizi de etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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