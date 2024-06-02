Meksika'da Halk Devlet Başkanını Seçiyor - Son Dakika
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Politika

Meksika'da Halk Devlet Başkanını Seçiyor

Meksika\'da Halk Devlet Başkanını Seçiyor

Meksika'da bugün yapılan seçimlerde halk, yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. İktidar partisinin adayı Claudia Sheinbaum'un seçimi kazanması bekleniyor ve böylece Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olacak. Seçimlerin sonucuyla birlikte ülkede tarih yazılması bekleniyor.

02.06.2024 13:16  Güncelleme: 13:20
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Meksika'da halk bugün sandık başına giderek devlet başkanını seçecek. Yaklaşık 100 milyon kişinin oy kullanabilmek için kayıt yaptırdığı ülkede seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan iktidar partisinin adayı 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum'un Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olması bekleniyor.

Meksika, yeni devlet başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Dünyanın, İspanyolca konuşulan en kalabalık ülkelerinin başında gelen ve çok sayıda saat diliminin bulunduğu ülke bu kez dönüm noktasında. Yeni devlet başkanını belirleyecek olan halkın bugün seçimlerde tarih yazması bekleniyor. Cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın uzun süredir yaygın olduğu suçla boğuşan ülkenin ilk kez bir kadın devlet başkanı tarafından yönetilmesi bekleniyor. İktidar partisinin adayı 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum'un seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün düzenlenecek seçimler öncesinde yapılan anketlerde ana muhalefetteki rakibi Xochitl Galvez'e yüzde 17 ile fark atan Eski Mexico City Belediye Başkanı ve bilim insanı Sheinbaum'un büyük bir sürpriz olmaması durumunda her gün yaklaşık 10 kadın ya da kız çocuğunun öldürüldüğü Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olması bekleniyor.

100 milyon kayıtlı seçmen

Nüfusu 129 milyon olan ülkede yaklaşık 100 milyon kişi oy kullanabilmek için kayıt yaptırdı. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de (TSİ 16.00) ilk olarak ülkenin güneydoğusundaki Quintana Roo eyaleti ve ABD sınırına yakın bazı bölgelerde başlayacak ve diğer bölgelerle devam edecek. Suç oranlarının yüksek olduğu ülkede binlerce güvenlik gücü seçmeni, kendi adaylarının kazanması için her yolu deneyeceği düşünülen şiddet yanlısı uyuşturucu kartellerinden koruyacak.

İki belediyede oy verme işlemi askıya alındı

Yetkililer, siyaset, suç ve yolsuzluğun iç içe geçtiği ülkede yürütülen seçim sürecinde çok sayışa siyasetçinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Yerel yetkililer, dün yaptıkları açıklamada kartellerin yoğun olduğu bölgelerde seçim düzenlemenin zor olduğunu ifade ederek ülkenin güneyindeki iki belediyede şiddet olayları nedeniyle oy verme işleminin askıya alındığını açıkladı.

"Tüm kadınlara sesleniyorum: Artık yalnız değilsiniz"

Seçim kampanyası çerçevesinde düzenlenen son mitinginde destekçilerine seslenen Sheinbaum, "Meksika tarih yazacak. Genç kadınlara ve Meksika'daki tüm kadınlara sesleniyorum, artık yalnız değilsiniz" dedi.

Araştırma şirketi Oraculus tarafından derlenen bir ankette, iktidar partisinin adayı Sheinbaum'un oyların yüzde 53'ünü aldığı ortaya koydu. Ankete göre, 61 yaşındaki Galvez yüzde 36 ile ikinci sırada yer alırken seçimlerde tek erkek aday olarak yarışan 38 yaşındaki Jorge Alvarez Maynez ise oyların yüzde 11'ini aldı.

Meksika'da seçmen yeni devlet başkanının yanı sıra kongre üyelerini, birkaç eyalet valisini ve çok sayıda yerel yetkiliyi de seçecek. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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