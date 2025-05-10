Meksika Devlet Başkanı\'ndan Google\'a dava

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google'a dava açtıklarını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, günlük basın toplantısında konuştu. Devlet Başkanı Sheinbaum, harita uygulamasında ABD'li kullanıcılar için Meksika Körfezi'nin "Amerika Körfezi" olarak adlandıran teknoloji devi Google'a dava açtıklarını ifade etti. Davanın nerede ve ne zaman açıldığını belirtmeyen Sheinbaum, "ABD hükümeti, körfezin tamamına değil, yalnızca ABD kıta sahanlığının bir kısmına Amerika Körfezi diyor, çünkü körfezin tamamına isim verme yetkisine sahip değil. Trump yönetimi kendi topraklarının adını değiştirme hakkına sahip ancak Meksika veya Küba'nın kontrolündeki deniz bölgeleri ABD veya başka biri tarafından yeniden etiketlenemez" dedi.