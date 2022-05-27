Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

27.05.2022 15:18

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz daha yepyeni bir partiyiz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz daha yepyeni bir partiyiz. Seçime girme hakkını yeni kazandık. Allah'ın izniyle, milletin izniyle çok kısa süre içinde çok büyüyeceğiz. Buna inanıyoruz." dedi.

Bilecik'te ziyaretlerde bulunan İnce, bir çay bahçesinde gazetecilere gündemi değerlendirdi.

İktidarın muhalefetten, muhalefetin de iktidardan memnun olduğunu savunan İnce, "Biz ikisinden de razı değiliz. İkisini de göndermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Muhalefetin umut olmak gibi bir derdinin bulunmadığını öne süren İnce, şöyle konuştu:

"Hala daha çözüm üretmeden boş işler anlatıyorlarsa Türkiye'nin yeni bir umuda, yola ve yeni bir seçeneğe ihtiyacı var. Biz daha yepyeni bir partiyiz. Seçime girme hakkını yeni kazandık. Allah'ın izniyle, milletin izniyle çok kısa süre içinde çok büyüyeceğiz. Buna inanıyoruz. Ayrıca kampanya döneminin güzelliğine de inanıyoruz. Kampanya döneminde son 60 günde, 70 günde bazıları yüzde 20 iken 10'a düşer, bazıları yüzde 10 iken 30'a çıkar. Biz o kampanya döneminde de çok hızlı büyüyeceğimize inanıyoruz."

Muharrem İnce, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Ben CHP'den yolumu ayırdım. CHP'nin ilkelerinden yolumu ayırmadım. Atatürkçülükten yolumu ayırmadım. O yönetimle yolumu ayırdım. O yönetimle bu iş olmaz. Partiyi ilkelerinden uzaklaştırdılar. Atatürkçüleri soğuttular. Başkalaştı, değişmedi başkalaştı. 'Atatürk' diyemeyen CHP'li olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilecik Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin ve üyelerle bir araya gelen İnce, Dedeoğlu Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra partisinin il binasının açılışını yaptı. Esnaf ziyaretinde bulunan, Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla sohbet eden İnce, Şeyh Edebali'nin türbesinde dua etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

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Kaynak: AA

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