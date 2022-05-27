Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Bozüyük ilçe başkanlığını açtı - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Bozüyük ilçe başkanlığını açtı

27.05.2022 18:48

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı açılışına katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı açılışına katıldı.

Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'ndeki açılışta konuşan İnce, mevcut tarım politikalarını eleştirdi.

Sorunun markette değil, tarlada olduğunu savunan İnce, iktidarlara gelmeleri halinde Türkiye'yi üreten bir ülke yapacaklarını belirtti.

"Türkiye'de bir çığır açıyoruz." diyen İnce, "Bir yıl içinde Türkiye'de örgütlenip, kurultayını yapıp, seçimlere girme hakkını aldık. Geçen hafta kura çekimi yapıldı. 12'nci sıradan oy pusulasında yerimizi alacağız. Hedefi tam 12'den vuracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İnce, partisinin Bozüyük İlçe Başkanlığı binasını açtı.

Partiye yeni üye olanlara rozetlerini takan İnce, açılışın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Bozüyük ilçe başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Bozüyük ilçe başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Bozüyük ilçe başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Bozüyük ilçe başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Bozüyük ilçe başkanlığını açtı

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu (2) Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu (2)
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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