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Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor - Son Dakika

Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor

24.01.2022 10:07
Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor

MetroPOLL Araştırma, bu ayki araştırmasında İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan özel teftişi vatandaşlara sordu.

"İmamoğlu'nun belediyeye terörle ilişkili 500 kişiyi işe aldığı yönündeki iddiaya inanıyor musunuz?" sorusuna yüzde 61.7 inanmadığını, yüzde 24.3'ü de inandığını söyledi. Yüzde 14'ü fikir belirtmedi.

Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor

AK Partililerin yüzde 26.7'si ve MHP'lilerin yüzde 30.7'si inanmadığını vurguladı.

KAYYUM ATANIRSA NE OLUR?

"Hükümetin İmamoğlu'nu görevden alarak, yerine kayyum ataması nasıl sonuç yaratır?" sorusu da soruldu. Yüzde 63.4'ü "Destek artar" derken, yüzde 14.2'si "Azalır" dedi. Yüzde 11.2'si "Etkilemez" diye yanıt verdi. Aynı oranda insan fikir beyan etmedi.

Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor

AK Partililerin yüzde 31.9'u, MHP'lilerin yüzde 47.'ü İmamoğlu'na verilen desteğin artacağını söyledi.

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Ekrem İmamoğlu, MetroPOLL, İBB, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor - Son Dakika
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