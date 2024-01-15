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MHP, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'i yeniden aday göstermedi - Son Dakika
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MHP, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'i yeniden aday göstermedi

MHP, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'i 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden aday göstermeyecek. Buldan'da Cumhur İttifakı'nın adayı Mesut Sarıbaloğlu olarak ilan edildi.

MHP, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik\'i yeniden aday göstermedi
15.01.2024 - 13:45,
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DENİZLİ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), mevcut Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'i yeniden aday göstermedi. MHP'nin Buldan adayı Mesut Sarıbaloğlu olarak açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 3 il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe olmak üzere ismi kesinleşen 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı. Açıklanan listeye göre; MHP'li Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden aday gösterilmedi. AK Parti'nin aday çıkarmayacağı ilçelerden Buldan'da, Mesut Sarıbaloğlu Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ilan edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MHP, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'i yeniden aday göstermedi - Son Dakika
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