MHP, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik\'i yeniden aday göstermedi

DENİZLİ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), mevcut Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'i yeniden aday göstermedi. MHP'nin Buldan adayı Mesut Sarıbaloğlu olarak açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 3 il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe olmak üzere ismi kesinleşen 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı. Açıklanan listeye göre; MHP'li Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden aday gösterilmedi. AK Parti'nin aday çıkarmayacağı ilçelerden Buldan'da, Mesut Sarıbaloğlu Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ilan edildi. - DENİZLİ