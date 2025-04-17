MHP'den İmamoğlu'na Mahkeme Süreci İçin İvedilik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'den İmamoğlu'na Mahkeme Süreci İçin İvedilik Çağrısı

MHP\'den İmamoğlu\'na Mahkeme Süreci İçin İvedilik Çağrısı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, Bahçeli'nin "İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanmalı" sözleri sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Çiçek, "İBB'ye yönelik 'yolsuzluk, rüşvet, terör' odaklı suçlamalar, televizyonlarda magazinsel bir boyuta getirilmekte. Bu iddiaların somut delillerle ispatlanması şarttır." dedi.

17.04.2025 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Nisan'da X hesabından yayımlanan yazılı açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı davaya ilişkin konuşmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna, sokak eylemlerine ve CHP'nin boykot çağrılarına değinen Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" demişti.

"DAVALAR ADALETLE SONUÇLANMALI"

Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu çıkışından sonra MHP'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, İmamoğlu'nun tutuklanmasın ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Çiçek, "İBB'ye yönelik 'yolsuzluk, rüşvet, terör' odaklı suçlamalar, televizyonlarda magazinsel bir boyuta getirilmekte. Bu iddiaların somut delillerle ispatlanması şarttır. Böylesi yargılamalar, hissiyat ve kanaat üzerinden değil, hukuki dayanaklara bağlanmalıdır. Kimsenin şeref, onur ve haysiyetiyle oynanmadan, iftira atılmadan, yalan karıştırılmadan ve hiç kimsenin siyasi menfaatleri için istismar alanı yaratılmadan bu tür davalar adaletle sonuçlandırılmalıdır."

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI SORUMLU BİR SİYASET ANLAYIŞINA DAYANIYOR"

"Bahçeli burada bir beraat ihtimalinden bahsediyor" şeklindeki algı yaratma çabası, açıkça olayı kendine yontma girişimidir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin anladığı gibi "İmamoğlu suçsuzdur" demiştir, ne de bazı yorumcuların iddia ettiği gibi "Dosyayı hemen kapatın" çağrısında bulunmuştur. Sayın Bahçeli'nin açıklamasının ana omurgası budur ve sorumlu bir siyaset anlayışına dayanmaktadır. Hiç kimse bu açıklamaları kendi menfaatine ya da saplantılarına göre çarpıtmamalıdır." dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Yıldıray Çiçek, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Gündem, Sözler, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den İmamoğlu'na Mahkeme Süreci İçin İvedilik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • caps lock:
    Somut delil yok kardeşim. Dalavere. Troller den başka inananda yok zaten. 86 33 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    55 suc kaydı olan gizli tanık var diyorlar onu ne yapacagz 59 17 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Bahçeli tam bir devlet adamı hem hükümete hem muhalefete ayar veriyor 25 40 Yanıtla
  • 78908900:
    Doğru söylüyor ,ülke gündemini meşgul etmesinin gereği yok. Varsa Somut delileri ortaya koyun mahkeme süreci başlasın suçlu suçsuz ortaya çıksın ...Bu olay muallak da kaldığı süre içinde sulandıranlar çokca olacaktır ve oluyor da ... 38 3 Yanıtla
  • Kirker:
    devlet baba bir kere daha zekana hayran bıraktı. Allâh sağlıklı uzun bir ömür versin inşallah 5 17 Yanıtla
  • yusuf kenan kaçmaz:
    genç olanlar bilmeyebilirler, yaşlı olanlar unutmuş olabilir. tayyib erdogan başbakanken meclis çogunluguna dayanarak yasalara uymuyor anayasa kararlarını tanımıyor ve uygulamıyorken onlarca hakaret eden tayyibi ve iktidarı yerden yere vuran bahçeli aniden dönüş yapıyor,o yasalara uymuyorsa ona göre yasa hazırlayalım dedi ve bahçelinin destegi ile bu gunlere geldik. şimdi bahçeli gene dönüşmü yapacak acaba, sanmam. 9 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    zilliyetçi parti başkanı demleniyor bin sorun İmamoğlu mu hain bohçalı 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:18:28. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'den İmamoğlu'na Mahkeme Süreci İçin İvedilik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement