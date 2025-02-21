MHP Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

MHP Eğitim Programı Tamamlandı

MHP, İl Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri için eğitim programını Genel Başkan Yardımcısı ile sonlandırdı.

21.02.2025 12:59
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu'nun kapanış konuşması ile tamamlandı.

MHP tarafından düzenlenen İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı tamamlandı. Programın kapanış konuşmasında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu il ve ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerine hitap etti.

Eğitim programları çerçevesinde, partinin temel değerlerini ve ilkelerini kavranmasını, iletişim ve siyasal iletişim ile parti içinde dayanışmanın pekiştirilmesi için bir fırsat sağladığını belirten Topçu, MHP tarihinde parti içi eğitimlere her zaman çok önem verildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışmanın ve kaynaşmanın sağlanması motivasyonun yükseltilmesi ortak hedeflerde ortak dil oluşturma ve bilgi paylaşımı için bu eğitimler yoğun bir biçimde yıllardır devam etmektedir. Bu eğitim toplantılarımız da onlardan birisidir, Pazartesi ve Cuma günleri 350'şer yöneticimizin katılımlarıyla başlayan bu eğitimler Genel Merkez binamızda Gün Sazak Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplamda 2 bin 100 yönetici arkadaşımızın katıldığı eğitimlerimiz 3 hafta sürmüştür. Bu eğitim programımızda MHP Tarihi ve Milliyetçilik, Yeni Nesil Ülkücülük, MHP Politikaları, Temel İletişim, Seçmen, Seçmen Analizi ve İkna Politikaları başlıklı dersler ülkemizin çok değerli akademisyenleri tarafından verilmiştir. Bu eğitim toplantıları Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulu Başkanlığı ve Teşkilat İşleri Başkanlığı tarafından ortak düzenlenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika

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