MHP, Engellilere Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Politika

MHP, Engellilere Destek Vurgusu Yaptı

MHP'li Yurdakul, engellileri milletin asli unsuru olarak görerek destek ve çözüm sözü verdi.

10.05.2025 16:29
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Özel bireylerimizi ve ailelerini toplumun dışında birer istisna olarak değil, milletimizin asli unsuru olarak görüyoruz" dedi.

MHP, parti genel merkezinde Dünya Engelliler Haftası kapsamında program düzenledi.

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Önce Ülkem ve Milletim' vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyerek, engelli vatandaşların yalnız olmadıklarını vurguladı.

Devlet Bahçeli'nin, "Engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukların kaldırılması, onların toplumsal hayata tam ve eşit katılımı, bir insanlık vazifesidir; aynı zamanda sosyal adaletin bir gereğidir" sözünü hatırlatan Yurdakul, "Bu yolda Milliyetçi Hareket Partisi olarak, özel bireylerimizi ve ailelerini toplumun dışında birer istisna olarak değil, milletimizin asli unsuru olarak görüyoruz. Bu nedenle, özel bireylerin başkalarına muhtaç olmadan, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için; ekonomik destekten eğitime, sağlık hizmetlerinden istihdama kadar, her alanda kalıcı çözümler üretmeyi ve kamu hizmetlerine kolay erişim sağlamayı, temel politikalarımızdan biri olarak benimsiyoruz" diye konuştu.

"Engelli olmak bir kusur değil, bir farklılıktır"

Yurdakul, engelli bireyleri milletin asli bir parçası olarak tanımak, tanıtmak ve yüceltmek için toplandıklarını aktararak, "Engelli olmak bir kusur değil, bir farklılıktır. Bu farklılık, bir eksiklik değil; bir mücadele biçimidir. Bu mücadele, sadece bireyin değil; milletin ortak yürüyüşüdür" şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşların karşılaştığı fiziki ve zihni engeller karşısında mücadelelerini sürdürmekte olduklarını sözlerine ekleyen Yurdakul, "Mücadelemiz sadece rampalarla, asansörlerle sınırlı değildir. Mücadelemiz aynı zamanda gönüllerdedir. Önyargıları kırmak, dışlayıcı dili ortadan kaldırmak, şefkati sistemli hale getirmek zorundayız. Hiçbir bireyi arka plana itmemek, kimseyi görmezden gelmemek, engeli ne olursa olsun her insanı onuruyla yaşatabilmektir. 'Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek' sözü ile, Milliyetçi Hareket Partisi özel bireylerimizin her zaman yanındadır" ifadelerini kullandı.

"Kamu kuruluşlarımızı engelli personel kontenjanlarını artırmaya davet ediyoruz"

Engelli bireylerin istihdamı ve onların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının memleket meselesi olduğunu vurgulayan Yurdakul şunları kaydetti:

"Engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının yüzde 100 oranında engelli bireylerimize tahsis edilmesi, ayrıca bu engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç halinde hayatlarının geri kalanını geçirebilecek mekanların ücretsiz olarak temini sağlanmalıdır. Özel sektör kuruluşlarımızı, engelli istihdamı için hassasiyet göstermeye, kamu kuruluşlarımızı da engelli personel kontenjanlarını artırmaya ve mevcut boş pozisyonları ivedilikle doldurmaya davet ediyoruz". - ANKARA

Kaynak: İHA

Ahmet Selim Yurdakul, Politika, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP, Engellilere Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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