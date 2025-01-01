MHP Erzurum\'dan Yeni Yıl Mesajı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Milletimizin birliği ve beraberliği bizim için her şeyden önemlidir. Yeni yılda daha çok çalışarak, daha çok üreterek ülkemizi daha ileriye taşıyalım" dedi.

Mesajında, "Yeni yılda, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz" diyen MHP İl Başkanı Yurdagül şunları söyledi; "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yaşadığımız bugünlerde yeni bir yıla daha girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bundan önce olduğu gibi 2025 yılında da enerjimizi, ülkemizin ve şehrimizin geleceği için harcamayı hedefliyoruz. Yeni yılda, şehrimizin tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi potansiyelini daha da güçlendirecek, istihdamı artıracak ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak büyük yatırımların gelmesi en büyük beklentimiz. Bu doğrultuda, hükümetimizin destekleriyle birlikte, yerel yatırımcılarımızı teşvik edecek, yeni istihdam alanları oluşturacak projelerin hayata geçmesi için Milliyetçi Hareket Partisi elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Unutmayalım ki, güçlü bir ekonomi, güçlü bir ülkenin temel taşlarından biridir. Bu bilinçle, yeni yılda hep birlikte daha çok çalışarak, daha çok üreterek, ülkemizin ve şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağız. Milletimizin birliği ve beraberliği bizim için her şeyden önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı, mutlu ve bereketli bir yıl dilerim." - ERZURUM