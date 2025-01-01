MHP Erzurum'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Erzurum'dan Yeni Yıl Mesajı

MHP Erzurum\'dan Yeni Yıl Mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yeni yıl mesajı yayımladı.

01.01.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Milletimizin birliği ve beraberliği bizim için her şeyden önemlidir. Yeni yılda daha çok çalışarak, daha çok üreterek ülkemizi daha ileriye taşıyalım" dedi.

Mesajında, "Yeni yılda, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz" diyen MHP İl Başkanı Yurdagül şunları söyledi; "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yaşadığımız bugünlerde yeni bir yıla daha girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bundan önce olduğu gibi 2025 yılında da enerjimizi, ülkemizin ve şehrimizin geleceği için harcamayı hedefliyoruz. Yeni yılda, şehrimizin tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi potansiyelini daha da güçlendirecek, istihdamı artıracak ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak büyük yatırımların gelmesi en büyük beklentimiz. Bu doğrultuda, hükümetimizin destekleriyle birlikte, yerel yatırımcılarımızı teşvik edecek, yeni istihdam alanları oluşturacak projelerin hayata geçmesi için Milliyetçi Hareket Partisi elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Unutmayalım ki, güçlü bir ekonomi, güçlü bir ülkenin temel taşlarından biridir. Bu bilinçle, yeni yılda hep birlikte daha çok çalışarak, daha çok üreterek, ülkemizin ve şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağız. Milletimizin birliği ve beraberliği bizim için her şeyden önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı, mutlu ve bereketli bir yıl dilerim." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, erzurum, Tarım, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Erzurum'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:00:16. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Erzurum'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.