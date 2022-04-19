MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Türk milletinin mevcut nüfus dokusunun, toplumsal huzur ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması vazgeçilmez amacımızdır. Her insanın kendi yurdunda emniyet ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur." - ANKARA