MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması

27.04.2022 00:58
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargı kararına saygı duyulmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargı kararına saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllardır tartışmalarla bunu önleme çalışanlarda, yargı kararıyla artık her şeyi kabullenmek zorundadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de MHP Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Osman Kavala kararına ilişkin olarak, "Yargı kararına saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllardır tartışmalarla bunu önleme çalışanlarda, yargı kararıyla artık her şeyi kabullenmek zorundadır" dedi.

Süleyman Sazak'ın Osman Kavala için 'kardeşimdir' sözlerine yönelik soruya ise Bahçeli, "Süleyman Sazak'ın bizimle bir ilişkisi kalmamıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Bahçeli'nin çok sevdiği sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Bahçeli'nin çok sevdiği sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti Bahçeli'den Gezi Mahkumiyetleri Yorumu: 'Mahkemeye Saygı Duyulmalıdır' Bahçeli'den Gezi Mahkumiyetleri Yorumu: 'Mahkemeye Saygı Duyulmalıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Yargı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:47:45. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement