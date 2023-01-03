MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümle, partililer tarafından sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümle, partililer tarafından sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

03.01.2023 14:31

MHP lideri Bahçeli, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili sessizliğini korurken, bugünkü grup toplantısında üstü kapalı mesajlar vermekle yetindi. Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği, "Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın" cümlesi sosyal medyada büyük ses getirirken, neredeyse tüm partililerin hesaplarından bu ifadeyi paylaşmaları dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık Cuma günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş'e yönelik suikast sonrası çok sayıda siyasi taziye mesajı yayınlarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın konuya ilişkin sessizliği dikkat çekti.

ÜSTÜ KAPALI MESAJLAR VERMEKLE YETİNDİ

Yaşanan gelişme sonrası gözler MHP'nin bugünkü grup toplantısına çevrilirken, kürsüye çıkan Genel Başkan Devlet Bahçeli, Sinan Ateş'in ismine hiç değinmeden üstü kapalı mesajlar vermekle yetindi.

"KİMSE SABRIMIZI YANLIŞA YORUMLAMASIN"

Bahçeli kürsüden yaptığı konuşmada, "Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacaktır, bu beklenmelidir. 2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen menfaat çeteleri yine şanslarını deneyeceklerdir. Fakat kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Hiç kimse suskunluğumuzdan cesaret almaya kalkışmasın. Kötülüğünü bildiğimiz odakların hesapları ters tepecektir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN SARF ETTİĞİ CÜMLE SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Bahçeli'nin sarf ettiği "Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın" cümlesi ise sosyal medyada büyük ses getirdi. MHP ve Ülkü Ocakları'nın Twitter hesaplarından da paylaşılan cümleyi neredeyse partililerin tamamı hesaplarından paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümleyi partililer sosyal medya hesaplarından paylaşıyor
Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümleyi partililer sosyal medya hesaplarından paylaşıyor
Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümleyi partililer sosyal medya hesaplarından paylaşıyor
Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümleyi partililer sosyal medya hesaplarından paylaşıyor
YORUMLAR (1)
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Devlet Bahçeli, Sinan Ateş, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümle, partililer tarafından sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği cümle, partililer tarafından sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor - Son Dakika
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