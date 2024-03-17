MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ofislerde balya balya para sayan CHP, kent uzlaşısı altında DEM ile ittifakının hesabını 14 gün sonra verecektir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Ofislerde balya balya para sayan CHP, kent uzlaşısı altında DEM ile ittifakının hesabını 14 gün sonra verecektir.' - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen Ayar-2 Operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak altınlara el konuldu ve 1 şüpheli yakalandı.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gölbaşı Kahvehanesi'ni ziyaret ederek kadınlar kahvehanesi talebini değerlendirdi. Kıvrak, talep olması halinde kadınlar kahvesinin sayısını artıracaklarını belirtti. Ayrıca, eski başkan Mehmet Yazgılı'ya vefa örneği gösterdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 101'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'son seçimim' sözlerine ilişkin, 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmalarını hızlandırarak Karabük'ü muhafaza ve müdafaa edeceklerini söyledi. Sahada yapılan anketlerde önde olduklarını belirten Çetinkaya, gerçek belediyecilikle Karabük'ü tanıştıracaklarını ifade etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı apartman yöneticisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi.
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk Milleti'nin tarih boyunca kahramanlıklarıyla destanlar yazdığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diledi ve vatanı için canlarını feda eden şehitleri minnetle anıdığını belirtti.
Muş Belediyesi personeli, kentte düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Feyat Asya, programda yaptığı konuşmada ramazanın birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti. Programa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve diğer önemli isimler de katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde durmak yok, koşmaya devam mesajı verdi ve insan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
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