MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert açıklama: 'Bölücülere taviz verirsek gök girsin kızıl çıksın'

Alanya'da apartman yöneticisi tabanca ile öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı apartman yöneticisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi.