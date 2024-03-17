MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Muhalefet 31 Mart'a kara propaganda ile hazırlanıyor - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Muhalefet 31 Mart'a kara propaganda ile hazırlanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan muhalefet birbirini yiyip tüketerek, 31 Mart'a kara propaganda ile hazırlanıyor.

17.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:30
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan muhalefet birbirini yiyip tüketerek, 31 Mart'a kara propaganda ile hazırlanıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Muhalefet 31 Mart'a kara propaganda ile hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Muhalefet 31 Mart'a kara propaganda ile hazırlanıyor - Son Dakika
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