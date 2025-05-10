MHP Lideri Bahçeli'den Anneler Günü paylaşımı - Son Dakika
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Politika

MHP Lideri Bahçeli'den Anneler Günü paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça sükünet ve mutluluğa ulaşamayız" dedi.

10.05.2025 17:03
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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça sükünet ve mutluluğa ulaşamayız" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, X hesabından Anneler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bahçeli paylaşımında, "Gönüllerinin yamacında, gözlerinin ta derinliklerinde hiç bitmeyen, hiç dinmeyen, hiç eksilmeyen merhamet, metanet, mehabet ve muhabbet pınarları çağlayan annelerimiz sadece başımızın tacı ve canevimiz değil, aynı zamanda şu fani hayatımızın bereket kaynağı, dua sancağı; daha ötesi iftihar, itibar ve ihtiram endazeleridir. Uykusuz gecelerin uyanmak zorunda kalınan sabahlarında, düğüm düğüm biriken sıkıntıların kasvetli akşamlarında, sallanan beşikten salkım gibi genişleyen çocukluk ve yetişkinlik aşamalarına kadar tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçan annelerimiz sabrın timsali, fedakarlığın dağ zirvesidir. Onlar katıksız sevginin burcu, katkısız yüreğin huzur bucağıdır" ifadelerine yer verdi.

"Annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça sükünet ve mutluluğa ulaşamayız"

Bahçeli'nin paylaşımının devamı şöyle:

Günümüzde planlı ve operasyonel dejenerasyonun hedefi haline gelen aile müessesenin mana ve muhteva direği, medeniyet ve minnet dizdarı annelerimizdir. Istırabın pençesine düşen, binbir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız, iç ve dış alemimizde kalıcı şekilde sükünet ve mutluluğa ulaşamayız. Bu nedenle annelerimize her şeyin fevkinde hürmetle muamele etmeli, üzerimizdeki emsalsiz hak ve emeklerine müstahak olabilmenin bihakkın mücadelesini vermeliyiz. Huzurlu anne huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir. Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir. Elleri öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü en iyi dileklerimle tebrik ediyor, başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan, bununla beraber yurdumun her köşesinde yaşayan annelerimizi yüreğimin en coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimle selamlıyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Biliyor ve inanıyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır". - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli'den Anneler Günü paylaşımı - Son Dakika

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