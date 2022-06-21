MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır

21.06.2022 12:12

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında isim vermeden Cem Yılmaz'ın komedi dizisi "Erşan Kuneri"yi eleştirdi. Bahçeli, "Küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz?" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"NETFLIX ARTIK HADDİNİ AŞMIŞTIR"

Konuşmasında, dijital yayın platformu Netflix için de "Artık haddini aşmıştır" diyen ve isim vermeden Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'yi hedef alan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal bünyeyi ur gibi saran şiddet vakalarında bir türlü azalma görülmemektedir. Aile faciaları, vahşet haberleri, seri cinayetler maalesef milli vicdanı yaralamaktadır. Bazı diziler, magazin programları, haberler herkesi rahatsız etmektedir.

"EKRANLARDA KAVGADAN, KARGAŞADAN BAŞKA BİR ŞEY YOK"

Sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar kavgadan, kargaşadan ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Gidişat iyi değildir. Şiddete aşağıya çekme amacıyla konunun uzmanları tarafından yapılacak geniş katılımlı bir şura toplantısı başta olmak üzere her mecraya müracaat edilmelidir.

"KADINI METALAŞTIRAN DİZİLERİN NERESİNİ TAKDİR EDECEĞİZ?"

Netflix'te sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran dizilerin neresini takdir edeceğiz? Bohem ve aşağılık hayatlar varken, diğer taraftan bunların özgürlükçü poz vermeleri kumpastır. Sebze ve meyve fiyatlarını eleştirip bir aylık mutfak masrafını bir gecede harcayanlar, ne olacak bu memleketin hali diye gevşek gevşek konuşanların tatlı su solcularını, meyhane devrimcilerinin, üç kağıtçı demokratların bize anlatacak hiçbir şeyi olamaz. Değersizliğin kuyusuna düşenlerle yol yürünemez. Ortak bir gelecek hayali kurulamaz."

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