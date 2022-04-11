Milletvekili Atalay, Posof Türkgözü Sınır Kapısı inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Milletvekili Atalay, Posof Türkgözü Sınır Kapısı inşaat alanında incelemelerde bulundu

ARDAHAN - AK Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, geçtiğimiz yıl yenilenmeye başlayan Posof Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Milletvekili Orhan Atalay ilçe girişinde Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve belediye meclis üyeleri tarafından yolda karşılandı. Heyet toplu olarak birlikte sınır kapısına geçti. Sınır kapısında inşaat yetkilileri tarafından karşılanan Milletvekili Atalay ve heyete inşaatın son durumu hakkında bilgiler verildi.

Alınan kararla iki yıldır sadece tırların geçişine izin verilen Gürcistan ile Türkiye arasında ki sınır kapısının normal geçişlere Ramazan Bayramından itibaren izin verileceği belirtildi. Ardahan'dan gelen heyet ve Posof Belediyesi ekibi sınır kapısından sonra Posof Emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek Polis haftasını kutladılar. İftar da ise Posof Yüksek okulu yurdunda öğrencilerle beraber iftar yapıldı.