Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Antalya'da eğitim fuarının açılışında konuştu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Antalya'da eğitim fuarının açılışında konuştu

26.05.2022 16:44

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, gençlerin sosyoekonomik düzlemde korkmadan yürüyebilmelerini sağlayan mesleki eğitim kurumlarının varlığıyla, ülke olarak çok daha güçlü bir durumda olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, gençlerin sosyoekonomik düzlemde korkmadan yürüyebilmelerini sağlayan mesleki eğitim kurumlarının varlığıyla, ülke olarak çok daha güçlü bir durumda olduklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Şensoy, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı"nın Dokuma Park'taki açılışına katıldı.

Şensoy, yaptığı konuşmada, Antalya'da meslek ve teknik eğitim fuarını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ortaya konulan ürünlerin bu ülke için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Şensoy, "Bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda eğitim almayı temel gaye edinen eğitim sistemimizde, global dünyada bu amacı gerçekleştirmenin en önemli aracı olarak mesleki ve teknik eğitimin kullanılması gerekliliği artık kanıtlanmış bir gerçektir." dedi.

Şensoy, hem bireysel hem de ülkenin sosyoekonomik gelişimi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde inovatif düşünce sistemiyle yetişmiş, girişimci bireylerin gelişimi amacıyla destekledikleri mesleki ve teknik eğitimin ülkenin parlayan değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Salgın sürecindeki gibi değişen ve gelişen dünyada beklenmedik gelişmelerin en önemli destekçilerinin mesleki ve teknik eğitim alan bireyler olduğunu dile getiren Şensoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deneyimlerimiz sonucunda ve dünya konjonktürünün gelişimi çerçevesinde her olumlu ve olumsuz duruma hazırlıklı olmak zorundayız. Bu hazırlıklı olma durumunda mesleki ve teknik eğitimi kurumlarımızın sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde, ulusal değerlere kalpten bağlı, aynı zamanda uluslararası yeterliliğe uygun, girişimci ruha sahip, ülkemizi temsile layık, elit iş gücü olarak yetişen siz gençler bizler için çok kıymetlisiniz. Sosyoekonomik düzlemde (gençlerin) korkmadan yürüyebilmelerini sağlayan mesleki eğitim kurumlarımızın varlığıyla, ülke olarak çok daha güçlü bir durumayız."

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, mesleki ve teknik liselerle ilgili yaptıkları tüm toplantılarda nitelikli elemanlar ile iş gücüne destek vermenin, ara değil, aranan eleman yetiştirmenin önemini dile getirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Şensoy ve beraberindekiler fuarı gezdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Antalya'da eğitim fuarının açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Antalya'da eğitim fuarının açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Antalya'da eğitim fuarının açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Antalya'da eğitim fuarının açılışında konuştu

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Kaynak: AA

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