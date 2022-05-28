Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti

28.05.2022 18:35
Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti.

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyor. 29 Mayıs tarihine kadar sürecek TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığına ait stantları ziyaret etti. Bakan Özer'e ziyaretinde eşi Nebahat Özer, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil ile diğer genel müdürlük temsilcileri eşlik etti.

Azerbaycan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Din Öğretimi genel müdürlüklerinin projeleri hakkında bilgi alan Özer, TEKNOFEST Azerbaycan'a katılım gösteren takımları tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanlığını temsilen festivale katılan öğrencilere başarılar dileyen Bakan Özer, "Geleceğimizin teknolojik gelişmelerle şekilleneceğini biliyor, Bakanlık olarak da bu gelişmelere böylesi organizasyonlarda öğrencilerimizin elde ettiği başarılarla ayak uydurduğumuzu en iyi şekilde gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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