Milli Savuna Bakanı Güler, Iğdır Valiliği'ni ziyaret etti

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Güler'i, Iğdır Valisi Ercan Turan ve beraberindekiler, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşıladı.

Daha sonra Iğdır Valiliği'ne geçen Güler, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Turan ile makamında basına kapalı toplantı gerçekleştiren Bakan Güler'e, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve askeri erkan da eşlik etti.