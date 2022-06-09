Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu

09.06.2022 20:08

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu "Türkiye, terörizm ile Avrupa arasındaki son engeldir" "Türkiye'nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa'nın güvenliğidir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu

" Türkiye, terörizm ile Avrupa arasındaki son engeldir"

"Türkiye'nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa'nın güvenliğidir."

"Takriben 200 yıl içinde 3 kat büyüyen Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır."

İZMİR - Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin kapanışında konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Türkiye, Efes, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu - Son Dakika

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