Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Oy uğruna kimseyi aldatmayacağız - Son Dakika

Milli Yol Partisi 2. Olağan Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı, Genel Başkan Remzi Çayır başkanlığında Hacıbayram Veli Özler Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Çayır yaptığı açılış konuşmasında, Oy uğruna kimseyi aldatmayacağız. İktidar olma uğruna milletimizi aldatmayacağız. Millete ve Allah'a dayanacağız" dedi.

Çayır, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından düzenlenen GİK Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Parti kuruluşunun ardından dört ay gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen çok mesafe kat ettiklerini vurgulayan Çayır, "Attığımız bu büyük adımlar da yetmiyor. Milletin problemi büyük, evlere ateş düşmüş. Suyumuz var, malzememiz var, bu yangını söndürmek de bizim görevimiz" diye konuştu.

"MİLLET UMUTLA SARILACAĞI BİR EL ARIYOR"

MİLLİ Yol kadrosundaki bilgi, birikim ve donanımın diğer parti ve hareketlerde olmadığını belirten Genel Başkan Çayır, şunları kaydetti:

"Bizim hareketimiz, bağımsız, bağlantısız bir harekettir. Allah şahit olsun ki bizden daha bağımsız, özgün içten bir hareket yok. Oy uğruna kimseyi aldatmayacağız. İktidar olma uğruna milletimizi aldatmayacağız. Millete ve Allah'a dayanacağız. Türk Milleti, tam da bizim elimizi arıyor, umutla sarılacağı eli arıyor. İşte biz elimizi milletimizle buluşturmak zorundayız. Bu elimiz, yalansız, dolansız, liyakat ve adalete dayanan eldir. Yerli ve milli olan bu partimizi, bu hareketimizi milletle buluşturmak zorundayız."

Çayır, 4 ayda 25 il başkanlığı binasının tamamlandığını, 60 ilde kuruluş gerçekleştiğini, kısa sürede tüm illerde teşkilatlanmanın tamamlanacağını belirterek, "Bu hareket, milletle buluşmak zorunda" dedi.

MİLLETİN UMUDU MİLLİ YOL

İktidarın 20 yıldır Türkiye'yi getirdiği yeri "iktisadi çukur" olarak tanımlayan Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar sayesinde siyasetin darbesini bir daha gördük. Bu iktidar, umutsuzluk getirdi. İktidarın iktidarlığı yok. Ekonomi, Nebati Bey'in masallarına kaldı. Muhalefettekiler 6 parti bir araya geliyor umut olamıyor. Parti kuruluşundan beri dile getirdiğimiz tek şey var; milletin umudu 3. yoldur o da Milli Yol'dur. Naylon olanlardan değil gerçek siyasetçilerin, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun gerçek arkadaşlarının hareketiyiz. Milletle buluştuğumuz an iktidar olacak bir hareketiz. Millete kendimizi anlattığımızda bizi anlayacaklardır. İktidara geldiğimizde kartondan sarayları yıkmak boynumuzun borcudur."

Başkanlık Divanı ve GİK Toplantısı'nın ardından, toplu iftar yapıldı.