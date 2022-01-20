Üye Girişi
Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk - Son Dakika

Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk

20.01.2022 14:19
Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Şuana kadar 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu sayı 70'i geçecek ve muhtemelen bu hareket, mart ayı içerisinde kongresini yapıp, milletin iktidarına talip olan bir hareket olacaktır.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Şuana kadar 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu sayı 70'i geçecek ve muhtemelen bu hareket, mart ayı içerisinde kongresini yapıp, milletin iktidarına talip olan bir hareket olacaktır." dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Milli Yol Partisi'nin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları tarafından, yarım bırakılan hikayeyi tamamlamak için kurulduğunu belirten Çayır, "Sebebi, sonucu ne olursa olsun, ortaya koyacağımız siyaset bizim sonumuz olacaksa da bir zerre geri adım atmayacağız. Memleketin, milletin menfaati neyse onu yapmak için kendimizi ödevli saydık. Ne olursa olsun milletin menfaatini, kendi menfaatimizin, parti menfaatimizin önüne koyacağız. Asla ve asla günü birlik siyasetle milletin menfaatini heba etmeyeceğiz. Sırf iktidar olmak için yalana dolana bulaşmayacağız. Sırf iktidarda kalmak için de milleti yok saymayacağız. Bu ülkeye kim ihanet ediyorsa karşılığını bulacaktır. Kim ki teröristlerle içiçeyse, kim teröristle resim çektirmişse, kim teröristle koyun koyuna yatmışsa icabını TBMM yerine getirmelidir. Şuan bu durumda olan o kadın milletvekilinin derhal vekilliğine son verilmeli ve gereken yapılmalıdır." dedi.

'51 İLİN ÜZERİNDE TEŞKİLATA KAVUŞTUK'

Çayır, Elazığ'da yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara'yı rahmetle andığını belirterek, "O bir masumdu, bu sistemin kurbanı oldu. Artık Türkiye'nin yeni bir ufka, yeni bir sese, yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu hareket işte bu ihtiyaçtan doğdu. Milletin bu sahici siyasete, adaletli yola ihtiyacı var. Eğer, bu hareket bu ülkeyi normalleştirmezse, varlık sebebimize ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin, şartlar ne olursa olsun gerçeği söyleyen, millete doğruyu söyleyen bir anlayışa ve vicdana ihtiyacı var. Bu vicdanın adı, Milli Yol'dur, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıdır. Çare, yarım kalmış öyküsü olan 'Benim bir hayalim var' diyen Muhsin başkanın arkadaşlarıdır. Allah'a şükür şuana kadar 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu sayı 70'i geçecek ve muhtemelen bu hareket, mart ayı içerisinde kongresini yapıp seçime giren ve milletle buluşan, milletin iktidarına talip olan bir hareket olacaktır." diye konuştu.

Çayır, konuşmasının sonunda Umut Partisi ile Cesur Düşünce Partisinin kendilerine katıldığını belirtti. Bunun ardından söz alan Umut Partisi Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt ile Cesur Düşünce Partisi Genel Başkanı Samet Elçi, Milli Yol Partisi'ne katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.


Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk
Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk
YORUMLAR
500

Muhsin Yazıcıoğlu, Remzi Çayır, Milli, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk - Son Dakika


Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar         
14:13
Depremde oğlunu kaybeden acılı anne, enkaz altındaki son konuşmalarını anlattı: Uykum geliyor, ben şehit oluyorum Depremde oğlunu kaybeden acılı anne, enkaz altındaki son konuşmalarını anlattı: Uykum geliyor, ben şehit oluyorum         
14:11
Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak         
14:09
Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi         
13:59
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
14:12 Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar
14:10 Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz
14:09 Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak
14:09 Merkez Bankası'nın faiz kararına dolardan ilk tepki! Kur az da olsa düştü
14:05 İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı
13:58 Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi
13:57 Son dakika: İndirim serisine ara veren Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:38 Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın
13:37 Korkunç iddialar: Öğrencilerini bodruma kapattılar, tuvalet koklattılar, istismar ettiler!
13:28 TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 14:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement