Moğolistan Başbakanı İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Moğolistan Başbakanı İstifa Etti

03.06.2025 13:09
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Başbakan Oyun-Erdene, yolsuzluk iddiaları ve protestolar sonrası güven oylamasını kaybederek istifa etti.

Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene, oğlunun lüks tatilinden paylaştığı fotoğrafların tepki çekmesinin ve uzun süredir devam eden protestoların ardından mecliste yapılan güven oylamasını kaybedince istifa karar aldı.

Moğolistan Meclisi, uzun süren hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Luvsannamsrain Oyun-Erdene'e yönelik güven oylaması yapıldı. 126 sandalyeli mecliste oylamaya 88 milletvekili katıldı. 64 oy alması gereken Başbakan Oyun-Erdene, yalnızca 44 milletvekilinin desteğini alabildi, 38 milletvekili ise aleyhte oy kullandı. Yeterli oya ulaşmayan Başbakan Oyun-Erdene, görevinden istifa etti.

"Salgın, savaş, gümrük vergileri gibi zor zamanlarda ülkeme ve halkıma hizmet etmek benim için bir onurdu"

Başbakan Oyun-Erdene Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen yolsuzluk iddialarını reddederken, gelişmeleri rakiplerinin başlattığı bir "karalama kampanyası" olarak değerlendirdi. Oyun-Erdene, suçlamalara yönelik, "Şeffaflık için görüşlerini özgürce ifade eden gençlerimize, vatandaşlarımıza minnettarız. Ancak bunun siyasi bir bahane olarak kullanılmasından ve siyasi istikrarsızlığın temel nedenini oluşturmasından üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Oyun-Erdene ayrıca, yolsuzlukla mücadelede kararlı olduğunu, ancak görev süresinde siyasal ve toplumsal sorunlar yerine büyük projelere odaklanmış olduğunu söyleyerek ülkede yürütülen altyapı ve kaynak geliştirme projelerine dikkat çekti. Oyun-Erdene, "Salgın, savaş, gümrük vergileri gibi zor zamanlarda ülkeme ve halkıma hizmet etmek benim için bir onurdu" dedi.

Göreve Ocak 2021 yılında gelen ve Temmuz 2024'te yeniden seçilen Oyun-Erdene, yerine geçecek bir isim belirlenene kadar 30 günlük süreyle Başbakanlık görevini sürdürecek.

Oğlunun lüks tatili protestoların fitilini ateşlemişti

Başbakan Oyun-Erdene'yi istifaya götüren süreç, çok sayıda protestocunun geçtiğimiz ay Oyun-Erdene ve ailesiyle ilgili yolsuzluk iddialarının ardından başkent Ulan Batur'da sokaklara dökülmesiyle başlamıştı. Başbakan Oyun-Erdene'nin oğlunun lüks yaşam tarzını gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturmuş, protestocular Oyun-Erdene'nin ailesinin bu kadar lüks bir yaşamı nasıl karşılayabildiğini sorgulamıştı. Protestocular Başbakan Oyun-Erdene'in istifasını talep etmişti.

Yerel medya, ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumunun Başbakan Oyun-Erdene'nin ailesinin mali durumlarını araştırdığını belirtti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü sivil toplum kuruluşu ise yayınladığı raporunda Oyun-Erdene'nin Başbakanlık döneminde Moğolistan'da yolsuzluğun giderek artış gösterdiğini bildirmişti. Geçtiğimiz yıl Moğolistan hükümetinin şeffaflık sıralamasında 140 ülke arasından 114. sırada yer aldığı kaydedilmişti.

Moğolistan'da yolsuzluk iddiaları sık sık tartışmalara yol açıyor. - ULAN BATUR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Moğolistan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Moğolistan Başbakanı İstifa Etti - Son Dakika

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