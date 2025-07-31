MSB'den flaş açıklamalar

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MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilecektir.

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MSB: Son bir hafta içerisinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur.

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MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 298 kişi yakalandı, 660 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

MSB: 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, engellenen kişi sayısı da 44 bin 290'a ulaşmıştır.

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MSB Kaynakları: ( Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğin şehit olmasına ilişkin) İdari tahkikat devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şuan için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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MSB Kaynakları: (Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olaya ilişkin) : Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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MSB Kaynakları: (Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack'ı kabulüne ilişkin) Nezaket ziyaretidir. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınmıştır.

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MSB Kaynakları: (Suriye'deki son duruma ilişkin) 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz.

MSB Kaynakları: (Suriye'deki son duruma ilişkin) Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir.