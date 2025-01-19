Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama - Son Dakika
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Politika

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, katıldığı televizyon programında, yapılan son kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların şu anki tercihinin yüzde 36,5 ile AK Parti'den yana olduğunu söyledi.

19.01.2025 00:17
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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici tv100'de katıldığı canlı yayında erken seçim isteyen muhalefeti geri adım attırabilecek anketi paylaştı.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA CUMHUR İTTİFAKI KAZANIYOR"

Gezici, elindeki son ankete dair açıklamalarında şunları kaydetti:

" Türkiye'de şu an bir seçim olsa halen Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığını görebiliyoruz. Bu Pazar bir seçim olsa AK Parti yüzde 36,5, CHP yüzde 29,5, MHP yüzde 11,5 ve DEM Parti ise yüzde 9 oy alıyor. BBP gibi HÜDAPAR gibi partileri de üzerine eklediğimizde oran 50'nin üzerinde. Ben iktidarın yerinde olsam yarın bir seçim yaparım. Aslında iktidar şu anda seçim yapmak istemiyor. AK Parti istediği dönemde seçim yapmak istiyor, daha büyük bir oy oranı için orta ve uzun vadede bir planı var bence sayın Erdoğan'ın."

"ERKEN SEÇİMİN 2027'DE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben en erken seçim 2027'de olabileceğini düşünüyorum. Suriye ile ilgili çok büyük bir kamuoyu desteği var Erdoğan'a. Bir kurtarıcı gibi görüyor. Muhalefet ise Suriye ile ilgili çok temkinli davrandı. Sırf Erdoğan karşıtlığıyla ilgili Suriye konusunda geri adım atıldı, bunlar yanlıştı. Geçmişteki Türkiye devleti yok. Şu anda Türkiye büyük bir stratejisi olan ülke konumuna geldi. Erdoğan terörle mücadelede bir parantez açtı Devlet Bahçeli ile beraber."

"KAMUOYUNUN YÜZDE 87.5'U ÖCALAN'IN 'SİLAH BIRAKIN' SÖZÜNÜ BEKLİYOR"

"Bu Öcalan'ın şartsız koşulsuz silah bırakması. Başta belki bu anlaşılamadı ama giderek kamuoyunda desteğin arttığını görüyoruz. Kamuoyunun yüzde 87 buçuğunun Öcalan'ın çıkıp silah bırakın sözünü beklediğini görüyoruz. Kürt seçmenin neredeyse yüzde 80'lik bir kesimi de Öcalan'ın böyle bir açıklama yapmasını istiyor. PKK zaten bitmiş. Temel sorun PKK ile birlikte uzantısı olan PYD'nin bölgede bir güç oluşturma ihtimali. Türkiye bu hedefi yerinde bitirmek istiyor."

Murat Gezici, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Zafer musaboğlu:
    Hala chpnin bu vatana millete faydalı işler yapacağına inanan varmı ? 172 113 Yanıtla
    erol damar:
    yokkk 5 14
    cuneyt Derse:
    adam ların hayali atam 100 yıl sonra iktidar olduk deyip anıt defteri imzalamak yapa bilir se de 5 yıl Türkiye yi geri götürmek 8 9
  • Serkan Acar:
    SGK YA OLAN BORÇLARINI ÖDEMEMEK İÇİN KIRK TAKLA ATIP MİLYON LİRALARI HALKA HİZMET OLARAK HARCAMAK YERİNE SÖZÜMONA SANATÇI GEÇİNEN CHP YALAKALARINA YEDİREN BU KEFEN SOYUCULARA HALA % 29.5 OY ÇIKMASI PEK HAYRA ALAMET DEĞİL 193 71 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    sen getir bakalım secimi bak bakalım yalan yanliş paylasımlar basladı 119 96 Yanıtla
  • yavuz d:
    anketciyi bilmeyenler simdi iktidar yanlisi diye bilir ama has chp lidir bilginize yani 138 70 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Bilgehan Göktürk Bilip nilmeden ezbere konuşuyorsun Murat Gezici denen şahsın Chp ye çalıştığını bilmeyen herhalde bir tek sen varsın 144 26 Yanıtla
  • Çelikk:
    Seçime doğru!.. Ne farkeder zulüme devam 63 49 Yanıtla
    Serkan Acar:
    malesef bir 4 yıl daha bu suyguncu chp li yönetimlere katlanmak zorundayız malesef seçimlere kadar kimbilir daha ne yosuzlukları ortaya çıkacak 7 8
  • Oktay Duru:
    en iyi anketi Halk yapar sandıkta. 99 2 Yanıtla
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