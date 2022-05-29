Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2) - Son Dakika
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Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)

29.05.2022 20:25

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisinin genel başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisinin genel başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya, makam araçlarıyla gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar, yemeğin ardından toplantıya geçti.

Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)
Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muhalefet partilerinin genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2) - Son Dakika
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