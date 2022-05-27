MUHARREM İNCE MEMLEKETİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYORLAR - Son Dakika
Üye Girişi

MUHARREM İNCE MEMLEKETİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYORLAR

27.05.2022 12:59

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarın memleketin sorunlara kalıcı çözümler üretemediğini söyleyerek, Mahkumlara izin uzatılmış, bakaya olanlar bedelli askerlikten yararlanacakmış, memleketin sorunlarına kalıcı çözüm üretmiyorlar.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarın memleketin sorunlara kalıcı çözümler üretemediğini söyleyerek, Mahkumlara izin uzatılmış, bakaya olanlar bedelli askerlikten yararlanacakmış, memleketin sorunlarına kalıcı çözüm üretmiyorlar. Depo basarak, stokçu diye suçlayarak, tanzim satış mağazaları açarak sorunu çözebileceklerini düşünüyorlar dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik yeni otogar önünde partililer tarafından karşılanan İnce, TOKİ aile çay bahçesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendiren İnce, Muhalefet ne diyor 'Kaçacaklar, hazırlık yapacaklar' diyor. Paraya bakıyorum, 50-60 milyon dolar kaçmak için yeterli bir para değil, hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz, eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının rahatça sokaklarda gezmesini istiyoruz. Demirel, Ecevit, Mesut Yılmaz nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala nasıl geziyorsa, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski milletvekilleri sokaklarda istedikleri gibi gezsinler, demokrasi o zaman vardır dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 eski polis memurunun tutuklandığını hatırlatan İnce şunları söyledi

Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet bu iktidardan çok memnun. Nereden anladım biliyor musunuz Muhalefet kaçacak bunlar dedikten bir gün sonra 12 yıl önceki kasa operasyonundan dolayı 2 polis tutuklandı. Ne demek bu Birbirlerine mesaj mı veriyorlar acaba Ben senden razıyım, sen de benden razı ol, yoksa mı diyorlar 12 yıl sonra polisler niye tutuklanıyor ki Lafın tamamı deliye anlatılır. Biz senden razıyız, sen muhalefette kal biz de senden razıyız sen iktidar da kal. Biz ikisinden de razı değiliz, ikisini de göndermek istiyoruz, onun için Memleket Partisi var. Memleket yangın yeri, vaatlere bakın uzaya gidecekmişiz hadi gözünüz aydın bir kişi uzaya gidecekmiş. 85 milyondan o şanslı kim acaba Ona nasıl torpil yapacaklar çok merak ediyorum. Mahkumlara izin uzatılmış, bakaya olanlar bedelli askerlikten yararlanacakmış, memleketin sorunlarına kalıcı çözüm üretmiyorlar. Depo basarak, stokçu diye suçlayarak, tanzim satış mağazaları açarak sorunu çözebileceklerini düşünüyorlar

MUHARREM İNCE MEMLEKETİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYORLAR
MUHARREM İNCE MEMLEKETİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYORLAR
MUHARREM İNCE MEMLEKETİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYORLAR
MUHARREM İNCE MEMLEKETİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYORLAR

YORUMLAR
500
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den önemli açıklama: Aday olacağım, Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğim Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den önemli açıklama: Aday olacağım, Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'İki devletli çözümün kalıcı barış olduğuna inanıyoruz' dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'İki devletli çözümün kalıcı barış olduğuna inanıyoruz' dedi.
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MUHARREM İNCE MEMLEKETİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYORLAR - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:37:25. #1.13#
SON DAKİKA: MUHARREM İNCE MEMLEKETİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYORLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement